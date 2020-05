Calciatori in rivolta, parla Mings dopo le proteste di Aguero e Rose: “Premier League pensa solamente ai soldi, noi non veniamo ascoltati” (foto Ansa)

LONDRA (INGHILTERRA) – “Noi giocatori siamo stati gli ultimi ad essere ascoltati”.

Dopo quelle di Aguero, Danny Rose e diversi altri, si alza anche la voce di Tyrone Mings.

Il difensore dell’Aston Villa e della nazionale inglese ha protestato contro il modo in cui la Premier League ha deciso di ripartire.

L’ultima ondata di controlli su giocatori e staff non ha rivelato altre positività, ieri il governo inglese ha dato l’ok ufficiale alla ripresa degli eventi sportivi dal 1/° giugno, purché a porte chiuse, e la Premier ha già definito per il 17 il ritorno in campo.

“Siamo solo prodotti di questo gioco”, la dura presa di posizione di Mings, in un’intervista al Daily Mail.