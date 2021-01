Massimiliano Mirabelli è stato intervistato da Tuttosport a poche ore da Milan-Torino di Coppa Italia per parlare della sua ex squadra e di quello che potrebbe essere il suo nuovo club…

Infatti, nel corso di questa intervista, si è parlato di un possibile impiego futuro di Mirabelli tra le fila del Torino.

“Sarebbe una bella sfida professionale, intrigante. La accetterei con grande coraggio. Il Toro – spiega a ‘Tuttosport’ – è uno dei club più gloriosi d’Italia: non potrei dire no, soprattutto per mio fratello che è tifosissimo granata! Al di là delle battute, spero davvero che il Toro di Cairo si salvi e torni prima possibile a lottare per una qualificazione europea: la sua vera dimensione storica”.

“Calciomercato? Da fuori non mi permetto di dare dei suggerimenti a Cairo e Vagnati. Sarebbe anche una caduta di stile. Dico solo che, per il bene del Toro, mi auguro che la rosa possa avvicinarsi il più possibile allo specifico calcio di Giampaolo e alle sue esigenze”.