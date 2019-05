TORINO – Lite social per Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus ha risposto ad un tifoso di un’altra squadra che lo provocava su Instagram. Pjanic ha pubblicato una foto di un’anguria, frutto estivo per eccellenza, con la “J” di Juventus. Il tifoso lo ha provocato scrivendo: “Prova a scrivere sull’anguria Ajax al posto di Juventus”. Pronta la risposta di Pjanic: “Prova a scrivere w8nderful”. Dove l’8 sta per gli otto scudetti consecutivi vinti dalla Juventus in Serie A.

Non solo Juventus, anche il Celtic Glasgow ha vinto il suo ottavo scudetto consecutivo.

Celtic Glasgow come la Juventus.

Come scrive l’Ansa, i ‘Bhoys’ sono campioni di Scozia per l’ottavo anno consecutivo. La differenza con i bianconeri è che invece per i biancoverdi è il 50/o scudetto della loro storia contro i 35 della Juve. Il Celtic ha avuto la matematica certezza del titolo grazie al successo di oggi per 3-0 contro l’Aberdeen, con reti di Lustig, Simunovic e Edouard.



Ora la squadra di Glasgow avrà la possibilità anche di fare il ‘Treble’ la tripletta, campionato, Coppa di Scozia e Coppa di Lega, per il terzo anno consecutivo; nel 2019 ha già vinto Coppa di Lega e campionato, manca la finale di Coppa di Scozia che giocherà il 25 maggio contro gli Hearts.