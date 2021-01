Miralem Pjanic sembra aver nostalgia della Juventus. Passato in estate al Barcellona per 65 milioni di euro, il centrocampista bosniaco sta trovando poco spazio nell’undici titolare di Koeman. E così ieri sera, Pjanic ha pubblicato una stories su Instagram dove faceva un chiaro riferimento alla sua ex squadra. Nella foto c’era un frame della partita Juve-Sassuolo e sopra due palline dal colore bianco e nero.

Nel corso di Juventus-Sassuolo, Pjanic ha infatti condiviso con i suoi fan uno scorcio della sua serata da tifoso, per una volta dall’altra parte della barricata. L’omaggio su Instagram del bosniaco che dimostra di non aver dimenticato le gioie vissute in bianconero.

Miralem Pjanic, da titolare alla Juve a gregario nel Barcellona

Miralem Pjanic sta vivendo la sua peggior annata. Il centrocampista, poco impiegato dal tecnico del Barcellona Koeman, ha manifestato preoccupazione per il suo ruolo da gregario in Liga. Se in Champions è sempre partito titolare, in campionato ha disputato da titolare solo una partita, quella contro l’Atletico Madrid a causa dell’infortunio di Busquets.

Delle restanti gare, in cinque è subentrato e in quattro è rimasto in panchina. Da qui il colloquio con Koeman prima della sfida Champions proprio contro la sua ex squadra. Koeman crede che il bosniaco a livello tattico debba ancora adattarsi a ciò che richiede il suo 4-2-3-1 offensivo. (fonte TUTTOSPORT)