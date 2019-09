Mma, Sakara: “Da piccolo giocavo a calcio ma…”

ROMA – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessio Sakara, 37 anni, a pochi giorni dal suo prossimo incontro, racconta come si è avvicinato alle Arti Marziali Miste:

“A Pomezia – racconta – da piccolo giocavo a pallone, centrocampista o attaccante, ed ero bravo. Fisicamente ero più dotato degli altri, il mister mi diceva: ‘Quando arriva la palla girati e tira, una su dieci dentro entra’. Ero capocannoniere delle giovanili, ho fatto provini al Parma e alla Lazio. Qui ero insieme a un ragazzino che aveva il padre direttore di una banca famosa ma correva che pareva c’avesse la tallonite: partitella con la Lodigiani, io faccio gol, ma prendono lui. Lì ho capito che il calcio non faceva per me”.

Dopo il calcio, per lei arrivò la boxe. E poi all’improvviso le Mma…

“Nel 1999 rimasi folgorato da una videocassetta dell’UFC. Mi innamorai, quello sport era più completo della boxe, volevo farlo ma in Italia non lo insegnava nessuno. Così me ne andai in Brasile, per imparare il Ju-Jitsu”.

E come si manteneva?

“Ero fortunato, il cambio era favorevole: partii con 3.000 euro e ci feci quasi un anno, vivendo alla brasiliana e non da turista. Poi i soldi finirono e dormivo in palestra: mi allenavo, poi bastava che la tenevo pulita e mi permettevano di starci. Era bello, imparai subito la lingua, non mi serviva nient’altro: palestra, amici, spiaggia. E già guadagnavo qualcosa combattendo. Anzi, pensi che proprio alla fine del mio match più ricco mi rapinarono…”.

Ma come? Un campione di arti marziali?