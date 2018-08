MADRID (SPAGNA) – ”Questa è la più grande sciocchezza della storia”. Il giocatore del Real Madrid Luka Modric smentisce così la ricostruzione di alcuni quotidiani riguardante i suoi contatti con l’Inter. Una vicenda di mercato che rischia di avere uno strascico a livello Fifa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Nei giorni scorsi, infatti, il Real Madrid ha presentato alla federazione internazionale una denuncia nei confronti dell’Inter per una presunta violazione dei regolamenti per i trasferimenti dei giocatori. Secondo i blancos, la società nerazzurra avrebbe contattato direttamente il giocatore per una trattativa, senza chiedere prima il via libera al club. Versione smentita dall’Inter con una lettera inviata alla stessa Fifa: la dirigenza interista ha infatti dichiarato di non aver mai intavolato alcuna trattativa con Modric.

Il sito spagnolo Don Balon ha poi aggiunto un ulteriore dettaglio, spiegando che sarebbe stato lo stesso centrocampista croato a scagionare l’Inter, dichiarando alla Fifa di essere stato lui a mettersi in contatto con il club di Suning. Ricostruzione che Modric ha definito ”la più grande sciocchezza della storia”, rispondendo a un post su Instagram. La vicenda rimane nelle mani della Fifa, che, dopo l’indagine preliminare, dovrà decidere se aprire o meno una inchiesta formale.