ROMA – Il numero uno della Liga Javier Tebas non appare preoccupato dalle partenze dei big: "Il nostro marchio è al di sopra di giocatori e club". Poi punge i nerazzurri sulla trattativa per Modric: "Ci sono cose che non dovrebbero accadere. Mi riferisco al Psg o alle offerte della società italiana che non ha le risorse per comprare calciatori, ma poi offre una montagna di denaro che non si capisce da dove arriva".

“Sono andati via anche grandi allenatori come Mourinho e Guardiola, e la Liga ha continuato a crescere. È chiaro che mi piacerebbe tenere Cristiano Ronaldo, ma mi piacerebbe avere anche giocatori come Lewandowski – le parole di Tebas -. Bisognerebbe però domandarsi perché esistono club-Stato che stanno inflazionando il mercato portandosi via giocatori. Le cose avvengono anche perché ci sono cose che non dovrebbero accadere. Mi riferisco al Psg, ma anche alla Juventus con l’acquisto di Ronaldo o alle offerte dell’Inter che non ha soldi per comprare giocatori, ma poi offre una montagna di denaro che non si capisce da dove arriva”.

Per Tebas c’è dunque chi va oltre le regole: “Alla Juve non lo so, bisognerà vedere com’è l’operazione alla fine. Però all’Inter, l’offerta per Modric nasconde dei trucchi. È truccata anche la questione Psg-Neymar. Il Psg è un club di ‘soli trucchi’ come il Manchester City, e questo – conclude – genera circostanze che destabilizzano il mercato e i media”.