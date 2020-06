MADRID (SPAGNA) – E’ il momento delle autobiografie dei calciatori.

Dopo quella di Giorgio Chiellini, che ha destato non poche polemiche, ecco quella di Luka Modric.

Quella volta che Mourinho fece quasi piangere Cristiano Ronaldo.

E’ uno dei tanti ricordi della carriera che il fuoriclasse croato Luka Modric racconta nella sua biografia “A modo mio” pubblicata da Sperling e Kupfer, di cui riferiscono anche i media spagnoli.

Era il 2013, “stavamo vincendo in Coppa di Spagna per 2-0 ma Ronaldo non inseguì il terzino avversario in una loro azione di rimessa”.

La reazione del tecnico portoghese fu “rabbiosa” e CR7 nel tunnel che porta agli spogliatoi “fu sul punto di piangere”.

I due discussero a lungo anche nel secondo tempo, a fine partita solo l’intervento dei compagni “evitò una rissa”.