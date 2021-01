Mohamed Simakan, obiettivo del Milan per rinforzarsi nel calciomercato di gennaio, si è infortunato e resterà fuori dai campi per due mesi. Lo ha comunicato, tramite una nota ufficiale, lo Strasburgo sul proprio sito.

Con una nota ufficiale, il club francese ha comunicato che il giovane difensore dovrà star fuori per un paio di mesi: “A seguito di un infortunio rimediato durante la partita contro l’RC Lens, Mohamed Simakan ha effettuato gli esami lunedì e dovrebbe sottoporsi a un’artroscopia che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi“.

Simakan infortunato, il Milan vira su un altro difensore? I nomi

Il Milan ora dovrà capire come muoversi. Non è da escludere infatti che i rossoneri cambino obiettivo. Simakan dovrebbe rientrare per marzo e potrebbe comunque tornare utile per la volata finale del campionato. Ma a preoccupare è soprattutto il recupero. Una tegola insomma per il Milan che sembrava vicina all’accordo con lo Strasburgo sulla base di 13 milioni di euro più 2 di bonus.

Sul giocatore c’era anche il Lipsia che sembra ugualmente disposto ad acquistare adesso Simakan, lasciandolo però allo Strasburgo sino a giugno. Ora alla squadra di Pioli serve un difensore subito e così potrebbe riaprirsi la trattativa per Ozan Kabak, centrale turco dello Schalke 04. Quest’ultimo sta vivendo una stagione molto complicata con i tedeschi che si trovano al penultimo posto in Bundesliga, in piena zona retrocessione. Un altro nome caldo è quello di Fikayo Tomori, difensore classe 1997 che sta trovando poco spazio nel Chelsea. (fonte MILAN LIVE)