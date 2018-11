ROMA – Lorenzo Pellegrini lascia il ritiro degli azzurri. Il centrocampista della Roma, impiegato ieri nella parte finale della partita col Portogallo a San Siro, è indisponibile per l’amichevole di martedì contro gli Stati Uniti; cosi’ il ct Roberto Mancini e il suo staff hanno deciso che il giocatore torni a disposizione del suo club.

Pellegrini lascerà Milano nel pomeriggio, quando i suoi compagni di nazionale saranno impegnati in una seduta di allenamento ad Appiano Gentile.

Il CT Roberto Mancini ha deciso di aggiungere due giocatori alla rosa degli Azzurri per l’amichevole del 20 novembre contro gli USA: convocati per la prima volta in nazionale maggiore Moise Kean, attaccante classe 2000 della Juventus, e Gianluca Mancini, difensore dell’Atalanta.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.