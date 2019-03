Moise Kean al Milan, arriva la smentita di Mino Raiola su Twitter

MILANO – Nelle ultime ore, erano state attribuite a Mino Raiola le seguenti dichiarazioni su Moise Kean, giovane campione della Juventus e della Nazionale Italiana, da Facebook: “Kean deve giocare sempre, al momento siamo fermi sul rinnovo di contratto con la Juventus. Dovevo portarlo al Milan a gennaio, io e Leonardo avevamo fatto tutto ma poi la Juve ha detto no”.

Moise Kean-Milan, Mino Raiola smentisce su Twitter

Mino Raiola ha smentito categoricamente queste dichiarazioni specificando come utilizzi unicamente Twitter. Raiola ha chiarito come i profili presenti su Facebook e Linkedin non siano gestiti da lui. In altre parole sono account falsi. Ecco le dichiarazioni dell’agente di Moise Kean: “Ho creato un account Facebook solo per segnalare che altri account che utilizzavano il mio nome erano fake. Non uso e mai userò Facebook per postare o commentare sotto post di altri. Sono stato impersonato per anni da altri su Facebook e Linkedin, questa cosa fa schifo”

Moise Kean, dopo il gol alla Finlandia, ha svelato di ispirarsi a Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra nella Juventus: “Imparo da Cristiano Ronaldo, in allenamento gli rubo i segreti: questa e’ una serata bellissima, ma so che ho ancora tanti record da battere”. Roberto Mancini ha voluto congratularsi con lui dopo l’ottima prestazione, con gol, in Italia-Finlandia: “Ha grandi qualita’, ma sta tutto in lui: i margini di miglioramento sono enormi”.