TORINO – Moise Kean, attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, ha voluto ringraziare Marco Tardelli, ex giocatore dei bianconeri, per averlo difeso dopo le polemiche di Cagliari-Juventus. Moise Kean ha scelto i social network, ed in particolare una storia di Instagram, per ringraziare Marco Tardelli. Ecco il testo del suo messaggio Instagram.

Moise Kean ringrazia Marco Tardelli, ecco il suo post Instagram.

“Caro Marco Tardelli, entusiasmo, passione, senso di appartenenza. Questo trasmetteva la sua esultanza al Mondiale ’82. L’ho vista qualche anno fa in tv, da brividi, e lì ho capito tante cose, ho capito quanto volevo la maglia azzurra e cosa si prova quando si gioca per la propria Nazionale. E per la Juventus, la squadra in cui ho la fortuna di giocare e di cui Lei ha fatto la storia. E oggi, leggendo quello che ha scritto su di me, mi sono sentito profondamente onorato. Grazie.”

Moise Kean segna sempre, la stagione straordinaria del millennial azzurro.

In campionato, il giovane bomber della Nazionale Italiana di calcio ha segnato cinque gol in sette presenze. In Coppa Italia, il millennial azzurro ha giocato solamente una partita contro il Bologna andando in gol. Questo suo ottimo score nelle competizioni italiane, ha convinto Massimiliano Allegri a lanciarlo anche in Champions League dove Kean ha giocato due partite senza ancora segnare. Con la Nazionale Maggiore, ha giocato tre partite segnando due gol. Kean si è preso la Juventus e l’Italia a suon di gol.