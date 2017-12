ROMA – Lo scandalo delle molestie sessuali continua a dilagare: dopo le accuse che hanno sconvolto il mondo dello spettacolo e poi della politica. Dopo il fiume di me too che hanno rotto il silenzio, anche Federica Pellegrini ha deciso di parlare in difesa delle atlete, specie delle giovanissime.

“Purtroppo le molestie esistono anche nel mondo dello sport”, ha detto la campionessa simbolo del nuoto italiano in uno speciale su Sky Sport 24 che andrà in onda il 1 gennaio. “Non sono casi eclatanti – spiega – se succedesse a me verrebbe fuori ovunque, invece accade a povere ragazzine e nessuno lo sa”.

“Bisogna volere bene a sé stesse e bisogna denunciare subito – ammonisce la nuotatrice – se deve succedere qualcosa bisogna avere una famiglia presente o qualcuno di fidato che sappia capire”.

Poi la Pellegrini sente di dover lanciare un appello per tutto quello che sempre più spesso si vede sul web, su Facebook, Instagram e altri social:

“Girano tante foto di minorenni. Allora posso dire una cosa alle ragazzine del nostro ambiente? Non mandate foto in giro. Non serve veramente a niente mostrare le tette e il culo, perché il vero amore lo troverete fra vent’anni e di sicuro non vi sceglierà perché gli manderete una foto un po’ più nuda rispetto alle altre. Quindi per favore smettete questo circolo vizioso”.