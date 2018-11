PRINCIPATO DI MONACO – Il magnate russo Dimitri Rybolovlev, il proprietario del Monaco, è stato arrestato nel Principato con l’accusa di corruzione.

Lo riporta ‘Le Monde’ aggiungendo che Rybolovlev è stato fermato dalla polizia per essere interrogato e la sua casa perquisita.

Le misure sono state prese a seguito di un’indagine che vede coinvolto l’imprenditore, il quale avrebbe cercato di influenzare i giudici monegaschi in una causa contro il commerciante d’arte svizzero Yves Bouvier che l’avrebbe truffato.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.