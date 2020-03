SIVIGLIA (SPAGNA) – Monchi attacca la Roma a pochi giorni dalla partita di Europa League tra il Siviglia ed i giallorossi in Spagna. Gara che dovrebbe giocarsi a porte aperte mentre il ritorno dello Stadio Olimpico si giocherà sicuramente a porte chiuse. Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo spagnolo a margine di un evento che si è tenuto all’università di Siviglia sono riportate dal Corriere dello Sport.

Monchi: “A Roma è stata dura. Mi hanno lasciato da solo”.

Monchi era atteso da una serata infernale nel giorno del suo ritorno a Roma ma così non sarà perché l’incontro verrà disputato a porte chiuse per le ormai note vicende del coronavirus. In ogni caso i giallorossi faranno di tutto per passare il turno in Europa League visto che questa competizione è la loro ultima possibilità per vincere un trofeo quest’anno.

La Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia, per mano della Juventus, ed in campionato è quinta ed è fuori dalla lotta per lo scudetto che riguarda invece i bianconeri, la Lazio e l’Inter. L’Europa League è l’ultima possibilità per salvare una stagione che senza trofei sarebbe davvero deludente.