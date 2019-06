Mondiale femminile, Italia-Giamaica: dove vederla, quando si gioca, orario

ROMA – L’Italia, dopo il successo allo scadere con l’Australia, affronta domani, 14 giugno (ore 18) a Reims la Giamaica nella seconda partita del gruppo C dei Mondiali di calcio femminili. La formula prevede il passaggio del turno per le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze e, vincere con la Giamaica, avvicinerebbe le azzurre agli ottavi. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Due e su Sky Sport. In streaming online sul sito e sull’app RaiPlay.

Per quanto riguarda le formazioni, dopo le tre reti prese con il Brasile, la Giamaica dovrebbe schierarsi con un prudente 4-2-3-1 con Williams e Carter esterne e Brown dietro la punta Shaw. Bertolini invece dovrebbe confermare quasi tutto l’undici che ha battuto l’Australia, l’unico dubbio potrebbe riguardare il ruolo di punta centrale con Sabatino che potrebbe scalzare Mauro.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Bonansea, Sabatino. All. Bertolini.

GIAMAICA (4-2-3-1): Schneider; Bond-Flasza, Plummer, Swaby, Blackwood; Asher, Sweatman; Williams, Brown, Carter; Shaw. All. Menzies.