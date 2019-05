ROMA – Azzurrini straordinari al Mondiali Under 20. Dopo aver vinto contro il Messico, l’Italia batte anche l’Ecuador e vola agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. Decidono la gara contro l’Ecuador un gol bellissimo di Pinamonti al 15′ e, soprattutto, le parate di Plizzari: su tutte, il rigore neutralizzato a Campana al terzo minuto di recupero del primo tempo. Il portiere del Milan ha disputato una prestazione straordinaria.

Mondiale Under 20, Italia agli ottavi di finale con un turno d’anticipo.

Ecuador-Italia 0-1 in una partita del gruppo B dei Mondiali under 20, giocata a Bydgoszczn, in Polonia. Rete decisiva di Pinamonti al 15′ pt. Per gli azzurri è il secondo successo dopo quello di giovedì’ scorso, per 2-1, sul Messico. Prossimo impegno mercoledì prossimo, 29 maggio, sempre a Bydgoszcz contro il Giappone.

In queste prime due partite, gli azzurrini hanno messo in mostra calciatori che sono destinati a far parlare di loro a lungo. In attacco spiccano i talentuosi Pinamonti e Scamacca. In difesa brillano Pellegrini, calciatore di proprietà della Roma che gioca al Cagliari, e Ranieri, difensore del Foggia (in prestito dalla Fiorentina) che ha deciso la partita contro il Messico. A centrocampo, è impossibile non menzionare Frattesi dopo l’ottima prestazione, con gol, contro il Messico. Tra i pali, domina la scena il baby fenomeno del Milan Plizzari. Gli highlights di Italia-Ecuador da YouTube.