ROMA -Ha preso il via in Polonia la 22ma edizione del Mondiale di calcio Under 20, manifestazione da sempre capace di mettere in luce i talenti di domani. L’Italia ha esordito con una vittoria superando i pari età del Messico con il risultato finale di 2-1. La nazionale allenata da coach Nicolato ha imposto fin da subito un grande ritmo passando in vantaggio già al terzo minuto grazie a una conclusione rasoterra di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo ma reduce da un’esperienza in prestito all’Ascoli. Al 37′ il pareggio messicano grazie a un colpo di testa di De La Rosa in situazione di calcio d’angolo. Al 67′ il gol decisivo di Luca Ranieri, difensore del Foggia (in prestito dalla Fiorentina), abile a deviare in porta un tiro svirgolato da Luca Pellegrini.

Fanno parte del girone degli azzurrini anche Ecuador e Giappone che affronteranno l’Italia, rispettivamente, nella seconda e nella terza giornata del girone eliminatorio. Nell’altra partita d’esordio il Senegal ha superato per 3-0 la nazionale di Tahiti.

Tra le favorite della manifestazione, che si concluderà con la finale del 15 giugno, ci sono sicuramente Francia, Argentina e Inghilterra. Assenti di lusso Brasile e Inghilterra. L’Italia, pur rinunciando a nomi di spicco come quelli dello juventino Kean, del romanista Zaniolo e del bresciano Tonali, già nel giro della prima squadra, mira a ritagliarsi un ruolo di outsider. A guidare il gruppo l’attaccante Andrea Pinamonti, che quest’anno ha vestito la maglia del Frosinone, Luca Pellegrini, giallorosso in prestito al Cagliari, e Alessandro Plizzari, terzo portiere del Milan. (fonte AGI)