Mondiale Under 20, Italia agli ottavi da vincitrice del girone

BYDGOSZCZ (POLONIA) – Capolavoro azzurro al Mondiale Under 20 in corso in Polonia. La squadra del ct Nicolato ha vinto il Girone B davanti a Giappone, Ecuador e Messico. Nell’ultima sfida del gruppo, quella contro il Giappone, gli azzurrini hanno pareggiato zero a zero tenendo dietro gli asiatici. Nelle altre due partite del girone, l’Italia ha vinto sia contro il Messico che contro l’Ecuador.

Missione compiuta per la Nazionale Under 20 ai Mondiali di categoria in Polonia. A Bydgoszcz, l’Italia del ct Nicolato soffre contro il Giappone ma alla fine ottiene il punto che serviva per aggiudicarsi il primato del gruppo B.

Decisivo il rigore parato nel primo tempo da Carnesecchi, oggi tra i pali al posto di Plizzari. E’ un pareggio fondamentale per evitare agli ottavi alcune big quali Argentina o Portogallo, sfidato lo scorso anno in Finlandia nella finale europea persa ai tempi supplementari (3-2).

Ora sulla strada degli Azzurrini, domenica 2 giugno al Gdynia Stadium alle ore 17.30, ci sarà la terza classificata di un girone tra A, C o D. La sfida di oggi era per Nicolato anche l’occasione per effettuare un po’ di turn over, sia per ridare benzina a molti interpreti finora protagonista e sia per tenere sott’occhio la situazione ‘cartellini gialli’: erano infatti 7 i calciatori diffidati: Pellegrini, Ranieri, Gabbia, Scamacca, Capone, Bellanova e Delprato (fonte Ansa).