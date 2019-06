GDYNIA (POLONIA) – L’Italia Under 20 è ai quarti nei mondiali di categoria in Polonia. Grazie a un rigore al 38mo del primo tempo trasformato con un cucchiaio da Pinamonti, gli azzurrini hanno superato i padroni di casa polacchi a Gdynia, Nei quarti in programma venerdì prossimo alle 18,30, l’Italia se la vedrà con la vincente tra Argentina e Mali. (fonte AGI)

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito [89 Alberico], Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti (K), Scamacca [69 Capone]. A disp.: 2 Candela, 5 Buongiorno, 6 Bettella, 8 Colpani, 12 Carnesecchi (GK), 16 Gori, 18 Olivieri, 21 Loria. All.: Paolo Nicolato.

POLONIA (4-2-3-1): Majecki (K); Szota [83 Benedyczak], Walukiewicz, Sobocinski, Stanilewicz [77 Puchaz]; Makowski [59 Kopacz], Slisz; Bednarczyk, Zylla, Skoras; Steczyk. A disp.: 2 Nawrocki, 4 Gryszkiewicz, 8 Bogusz, 12 Mleczo (GK), 14 Zalewski, 19 Lyszczarz, 21 Niemczycki. All.: Jacek Magiera.