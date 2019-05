VARSAVIA- Domani inizia il Mondiale Under 20 con la Nazionale Italiana che dovrà vedersela subito contro un avversario tosto come il Messico. La comitiva azzurra è ricca di talento. I nomi più noti sono quelli di Pinamonti, scuola Inter, e Pellegrini, scuola Roma, perché hanno giocato come titolari in Frosinone e Cagliari ma ci sono tanti altri calciatori interessanti. Dal portiere Plizzari al centravanti Scamacca.

Mondiale Under 20, tutto quello che c’è da sapere sugli azzurrini.

Plizzari è un portiere di proprietà del Milan che lo scorso anno si è messo in evidenza, in Serie B, tra le fila della Ternana. Secondo alcuni addetti ai lavori, è anche più forte di Donnarumma in prospettiva futura. In difesa, oltre al già citato Pellegrini, spicca Del Prato, gioiellino del vivaio dell’Atalanta.

A centrocampo spiccano Frattesi, talentino scuola Roma, e Alberico, giovane italiano di grande talento che milita tra le fila dell’Hoffenheim in Germania. In attacco c’è l’imbarazzo della scelta. La stella è Pinamonti ma anche Scamacca, formatosi tra Roma, Psv e Sassuolo, ha colpi molto importanti. Da osservare con attenzione anche Capone, giovane attaccante che ha fatto molto bene a Pescara.

Il calendario con le partite dell’Italia Under 20: Italia-Messico 23 maggio ore 18.00, Italia-Ecuador 26 maggio ore 18.00 e Italia-Giappone 29 maggio ore 18.00. Tutte le partite della Nazionale Italiana verranno trasmesse in diretta tv ed in streaming su Sky Sport (streaming su SkyGo).

L’elenco completo dei convocati dal ct Nicolato

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus)

Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta)

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta)

Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).