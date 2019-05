ROMA – Da domani su Sky Sport il Mondiale Under 20 maschile. Un grande appuntamento per scoprire le future stelle, i nuovi talenti e le giovani promesse del calcio mondiale, una straordinaria occasione per tifare Azzurri.

Da Maradona a Boban, da Figo e Henry, da Kakà a Casillas, da Iniesta a Messi, tanti i talenti passati dal Mondiale Under 20 prima di diventare stelle assolute del calcio mondiale. Chi sarà il prossimo?

Tutto pronto in Polonia per la 22^edizione della FIFA U-20 World Cup, il mondiale giovanile a livello di nazionali in programma tra il 23 maggio e il 15 giugno, e che avrà tra le protagoniste anche l’Italia del CT Paolo Nicolato.

Mondiale Under 20 in diretta tv esclusiva su Sky Sport. Partite in streaming su SkyGo.

Sky trasmetterà l’intera manifestazione calcistica maschile, con la prima fase in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport Serie A. Diversi match live anche sul digitale terrestre, compresi tutti quelli della Nazionale Italiana.

In totale, saranno 52 gli incontri in programma, tutti in diretta su Sky, anche con studi pre e post partita dedicati alle partite della Nazionale all’interno di Sky Sport 24, con particolare attenzione rivolta agli Azzurrini, tra i quali spiccano i nomi del difensore de Cagliari Luca Pellegrini e dell’attaccante del Frosinone Andrea Pinamonti.

Dopo il terzo posto ottenuto due anni fa in Corea del Sud, l’Italia parte con l’intento di ben figurare in Polonia, anche se è stata inserita in un girone, il B, alquanto insidioso, con Ecuador, Messico e Giappone.

Esordio azzurro il 23 maggio contro il Messico, poi il 26 sarà la volta dell’Ecuador, per chiudere la prima fase, il 29 maggio, con la sfida al Giappone.

24 le nazionali in campo, divise in sei gruppi da 4 squadre ciascuno; prima fase a gironi, con le prime due classificate e le quattro migliori terze ammesse al turno successivo; poi, a eliminazione diretta, ottavi di finale, quarti di finale e semifinali, prima delle due finali, quella per il 3° e 4° posto del 14 e quella per il titolo del 15 giugno.

News, aggiornamenti, curiosità e interviste su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, con i live blog delle partite dell’Italia, gli highlights di tutti i match, le schede dei giocatori e tanto altro ancora, e anche attraverso gli account ufficiali di Sky Sport (Instagram, Facebook e Twitter).

Di seguito la programmazione completa in diretta su Sky della fase a gironi. Tutte le partite verranno trasmesse anche in diretta streaming su SkyGo.