ROMA – L’Italia femminile del Volley vola in finale nel Mondiale. Battuta la Cina 3-2 in semifinale. Domani, sabato 20 ottobre, le azzurre sfideranno la Serbia nella finalissima (ore 12:40). Mvp una straordinaria Paola Egonu che chiude con 45 punti e firma il punto decisivo.

Le ragazze guidate dal ct Mazzanti, dopo avere vinto nettamente il primo set per 25-18, hanno ceduto il secondo alle cinesi per 25-21, ma sono tornate avanti nel terzo per 25-16. La Cina è riuscita, aggiudicandosi il quarto parziale, a trascinare l’Italia fino al tie-break, imponendosi per 31-29 nella quarta partita. Infine, al tie-break, il carattere di Sylla e compagne hanno prevalso, regalando la finale del Mondiale all’Italia grazie a un 17-15 finale.

L’Italia torna a giocarsi il titolo mondiale dopo sedici anni. L’ultima e unica volta che le azzurre arrivarono in finale fu nel 2002 nel Mondiale di Germania dove in finale sconfissero le statunitensi per 3-2.