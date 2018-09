ROMA – L’Italia batte la Polonia 3-2 ma viene comunque eliminata.. Gli azzurri di coach Blengini, infatti, per qualificarsi per le le semifinali avrebbero dovuto vincere 3-0 con 15 punti di scarto.

La Polonia passa il turno insieme alla già qualificata Serbia.

Il tabellino di Italia-Polonia. Italia: Mazzone 1, Giannelli 7, Juantorena 11, Anzani 6, Zaytsev 16, Lanza 6, Colaci (L). Baranowicz 1, Candellaro 12, Maruotti 5, Randazzo 8; Rossini (L) ne, Cester ne, Nelli ne. All.: Blengini. Polonia: Drzyga, Kubiak 7, Nowakowski 3, Kurek 5, Szalpuk 2, Bieniek 12. Zatorski (L), Schulz 6, Kochanowski 5, Lomacz 1, Konarski 5, Wojtaszek (L), Sliwka 8, Kwolek 7. All.: Heynen. Arbitri: Zenovich (Rus) e Casamiquiela (Arg). Spettatori: 12.011. Note: durata set, 25, 26, 26, 22, 14. Italia: bs 25, a 9, mv 10, et 34; Polonia: bs 14, a 7, mv 14, et 24.