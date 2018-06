ROMA – L’attaccante del Manchester United Rashford è uscito dal campo di allenamento per un infortunio che non sembra molto grave. Rischia però di saltare l’esordio dell’Inghilterra con la Tunisia ai Mondiali.

Ieri invece in Francia è scattato l'allarme per Kylian Mbappé, uscito dal campo dopo un brutto scontro di gioco con il compagno di squadra Rami. Il giocatore del Paris Saint-Germain ha comunque rassicurato i tifosi spiegando che non dovrebbe essere nulla di preoccupante.