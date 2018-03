MOSCA (RUSSIA) – Inghilterra e Russia sono ai ferri corti dopo l’avvelenamento di una spia russa in Gran Bretagna. L’Inghilterra, per stessa ammissione del ministro degli Esteri inglese Johnson, starebbe pensando di boicottare la Coppa del Mondo in Russia. In caso di mancata partecipazione dell’Inghilterra, l’Italia sarebbe in pole per il ripescaggio ai Mondiali di Russia 2018.

Johnson evoca boicottaggio mondiali calcio

“Sarebbe difficile procedere normalmente” con la partecipazione dell’Inghilterra ai mondiali di calcio di Russia 2018 se emergessero nuovi comportamenti ritenuti ostili da parte di Mosca e in particolare prove di un coinvolgimento dello Stato russo nel presunto avvelenamento in Inghilterra dell’ex spia Serghei Skripal. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Boris Johnson, fra le righe di una delle risposte date alle interrogazioni sul caso Skripal, oggi, alla Camera dei Comuni.

Mosca: “Follia parole Gb su mondiali calcio”

“Una follia”. Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato le parole del capo della diplomazia britannica Boris Johnson secondo cui “sarebbe difficile procedere normalmente” con la partecipazione dell’Inghilterra ai mondiali di calcio di Russia 2018 qualora emergessero nuovi comportamenti ritenuti ostili da parte di Mosca e in particolare prove di un coinvolgimento della Russia nel presunto avvelenamento in Inghilterra dell’ex spia Serghei Skripal. Lo riporta Interfax.