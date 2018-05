ROMA – E’ polemica in Argentina per un manuale preparato, e poi ritirato, dall’Associazione calcistica argentina in vista dei Mondiali in Russia.

Dell'opuscolo (intitolato "Lingua e cultura russa"), infatti, ha fatto discutere un capitolo dedicato alle donne russe e alle possibili tecniche di seduzione:

Cosa fare per avere una possibilità con una ragazza russa?”, si chiede l’autore del testo distribuito a allenatori, calciatori e giornalisti. Risposta: “Le ragazze russe come qualsiasi altra ragazza prestano molta attenzione nel vedere se sei pulito, hai un buon odore e se sei ben vestito. La prima impressione è molto importante per loro, prestate quindi molta attenzione alla vostra immagine”.

“Molti uomini – prosegue il testo – dato che le donne russe sono belle, vogliono solo portarle a letto. Forse anche loro lo vogliono, ma sono persone che vogliono sentirsi importanti e uniche. Il consiglio è di trattare la donna di fronte a voi come una persona di valore”.

“Alle donne russe – si legge ancora – piace quando gli uomini prendono l’iniziativa, se non avete fiducia in voi stessi allora dovete fare pratica parlando più spesso con tante donne. Non preoccupatevi, ci sono molte belle donne in Russia e non tutte vanno bene per voi. Siate sempre selettivi”.