ROMA – Jorge Sampaoli ha reso noto l’elenco dei 35 pre-convocati dell’Argentina per il Mondiale di Russia. Nell’elenco c’è qualche sorpresa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Rientrati i nomi di Lucas Biglia e Sergio Aguero nonostante gli ultimi problemi fisici. Stesso discorso per Paulo Dybala e Mauro Icardi, che hanno saltato le ultime amichevoli per scelta tecnica.

Lunedi 21 maggio, in una conferenza stampa, Jorge Samapoli annuncerà la lista definitiva dei 23 che faranno parte della “rosa mondiale”.

Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Romero, Guzman, Caballero, Armani;

DIFENSORI: Salvio, Mercado, Otamendi, Fazio, Mascherano, Rojo, Acuña, Tagliafico, Funes Mori, Ansaldi, Pezzella;

CENTROCAMPISTI: Biglia, Banega, Lo Celso, Lanzini, Pavón, Enzo Pérez, Pablo Perez, Meza, Paredes, Pizarro, Battaglia, Di Maria, Centurion;

ATTACCANTI: Perotti, Dybala, Agüero, Higuaín, Icardi, Messi, Martinez.