Italia batte Giamaica 5 a 0: azzurre strepitose ai Mondiali di calcio

ROMA – Le azzurre del calcio strepitose ai mondiali. L’Italia femminile di calcio ha battuto 5 a zero la Giamaica, conquistando così gli ottavi. Solo un punto sarà sufficiente alle azzurre per blindare il primo posto nel girone C dei Mondiali di calcio femminili.

Un risultato eccezionale per la squadra del ct Milena Bertolini, con Cristiana Girelli che mette a segno una tripletta mentre Aurora Galli segna una doppietta. Il prossimo passo nel girone sarà la sfida con il Brasile e un solo punto sarà sufficiente per le azzurre guidate dal capitano Sara Gama per assicurarsi il primo posto.

Gli Highlight della partita:

Giamaica (4-4-2): Schneider; Campbell, Plummer, A.Swaby, Blackwood; Adamolekun (31′ st Silver), Solaun, C.Swaby (1′ st Sweatman), Asher; Shaw, Grey (20′ st Brown). (23 Jamieson, 13 McClure, 16 Bond-Flasza, 15 Cameron, 18 Carter, 3 Hudson-Marks, 20 Matthews, 19 Patterson, 8 Shim). All.: Menzies.

Italia (4-3-3): Giuliani; Guagni (12′ st Boattin), Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi (20′ st Galli), Giugliano, Cernoia; Sabatino, Girelli (27′ st Giacinti), Bonansea. (12 Marchitelli, 22 Pipitone, 16 Fusetti, 18 Mauro, 8 Parisi, 6 Rosucci, 15 Serturini, 14 Tarenzi, 20 Tucceri). All.: Bartolini.

Arbitro: Keighley (Nuova Zelanda). Reti: nel pt 12′ (rigore) e 25′ Girelli; nel st 1′ Girelli, 26′ e 36′ Galli. Ammonite: Schneider e Shaw. Angoli: 7-4 per l’Italia. Recupero: 3′ e 4′. Note: spettatori 12.000 circa.