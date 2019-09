HARROGATE – Follia ai Mondiali Under 23 di ciclismo. Nonostante la strada fosse chiaramente impraticabile, la gara si è disputata regolarmente. I ciclisti hanno corso su una strada praticamente allagata. Per questo motivo ci sono stati numerosissimi incidenti e cadute dei ciclisti in gara.

Non si capisce come sia stato reso possibile tutto questo. Esiste un regolamento a livello internazionale che permette ai protagonisti (ciclisti, allenatori, giudici di gara e organizzatori) di chiedere al giudice la sospensione immediata della gara per condizioni climatiche estreme. Questa regola è stata inserita a tutela della salute dei ciclisti.

Nonostante la regola esista, e sia attualmente vigente, nessuno dei protagonisti ha pensato di chiedere la sospensione della competizione ciclistica.

La Gara in linea Uomini Under-23 è uno degli eventi disputati durante i Campionati del mondo di ciclismo su strada. Per la prima volta fu corso nel 1996, in sostituzione della gara riservata ai dilettanti corsa fino all’edizione precedente. Di seguito, l’albo d’oro della competizione da Wikipedia.

Anno Vincitore Secondo Terzo 1996 Giuliano Figueras Roberto Sgambelluri Luca Sironi 1997 Kurt Asle Arvesen Óscar Freire Gerrit Glomser 1998 Ivan Basso Rinaldo Nocentini Danilo Di Luca 1999 Leonardo Giordani Luca Paolini Matthias Kessler 2000 Evgenij Petrov Jaroslav Popovyč Lorenzo Bernucci 2001 Jaroslav Popovyč Giampaolo Caruso Ruslan Hryščenko 2002 Francesco Chicchi Francisco Gutiérrez David Loosli 2003 Sergej Lagutin Johan Vansummeren Thomas Dekker 2004 Kanstancin Siŭcoŭ Thomas Dekker Mads Christensen 2005 Dmytro Hrabovs’kyj William Walker Evgenij Popov 2006 Gerald Ciolek Romain Feillu Aleksandr Chatuncev 2007 Peter Velits Wesley Sulzberger Jonathan Bellis 2008 Fabio Duarte Simone Ponzi John Degenkolb 2009 Romain Sicard Carlos Alberto Betancur Egor Silin 2010 Michael Matthews John Degenkolb Taylor Phinney

Guillaume Boivin 2011 Arnaud Démare Adrien Petit Andrew Fenn 2012 Aleksej Lucenko Bryan Coquard Tom Van Asbroeck 2013 Matej Mohorič Louis Meintjes Sondre Holst Enger 2014 Sven Erik Bystrøm Caleb Ewan Kristoffer Skjerping 2015 Kévin Ledanois Simone Consonni Anthony Turgis 2016 Kristoffer Halvorsen Pascal Ackermann Jakub Mareczko 2017 Benoit Cosnefroy Lennard Kämna Michael Carbel Svendgaard 2018 Marc Hirschi Bjorg Lambrecht Jaakko Hanninen

Il video da YouTube con la caduta di un ciclismo nel corso del Mondiale Under 23 di ciclismo a Harrogate, in Yorkshire. Nonostante le condizioni climatiche, la gara si è disputata ugualmente.