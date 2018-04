ROMA – Il gol più bello nella storia dei Mondiali non è né quello di Maradona all’Inghilterra, né quello di Pelè contro la Svezia.

Maradona e Pelè eliminati a sorpresa

La Fifa ha voluto selezionare il gol più bello nella storia dei Mondiali attraverso un tabellone a scontri diretti. La Fifa ha lasciato ai propri fans su Facebook l’ardua sentenza. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il gol più bello è stato siglato da Manuel Negrete.

In finale la sforbiciata del messicano, realizzata nella Coppa del Mondo di casa del 1986, ha avuto la meglio del tiro al volo del brasiliano Éder a Spagna ’82. Nemmeno finale quindi per El Pibe de Oro che grande stupore è stato eliminato addirittura ai 16esimi per mano del calcio di punizione di Teofilo Cubillas ad Argentina ’78.

Amara anche la cavalcata della prodezza di Pelé a Svezia ’58, sconfitta agli ottavi proprio dal futuro vincitore Negrete.

Da Facebook, il video con il gol più bello nella storia dei Mondiali di Negrete