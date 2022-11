Mondiali in Qatar, partite da tre tempi… Nasce quello del recupero: un’ora in 4 match (foto ANSA)

C’è già un record che i Mondiali in Qatar 2022 fanno registrare dopo appena quattro partite: i minuti di recupero. I match stanno durando in media 105 minuti. Record per Inghilterra-Iran: 117 minuti in campo, quasi due tempi supplementari oltre i 90 minuti.

Mondiali, recupero da record: un’ora nei primi quattro match

Sono 61 i minuti di recupero indicati dai tabelloni luminosi del quarto uomo (quelli giocati sono stati di più grazie al recupero del recupero) nelle prime quattro partite del Mondiale. Nel dettaglio: 5 più 5 nel match inaugurale, Qatar-Ecuador; 14 più 13 in Inghilterra-Iran; 2 più 9 in Senegal-Olanda e 4 più 9 in Stati Uniti-Galles.

C’è un motivo preciso

Tutto era già prevedibile dopo le parole di Collina, presidente della commissione arbitrale Fifa: “Se vuoi più tempo attivo, dobbiamo essere pronti a vedere questo tipo di tempo aggiuntivo concesso. Pensa a una partita con tre gol segnati. Normalmente un’esultanza dura un minuto, un minuto e mezzo, quindi con tre gol segnati si perdono cinque o sei minuti”.

Prima dell’estate, era stato lo stesso presidente FIFA Gianni Infantino a suggerire una riflessione sul tempo effettivo di gioco: “In ogni partita c’è molto tempo perso. C’è bisogno di rivedere qualcosa perché gli spettatori pagano per vedere 90 minuti di calcio, mentre le gare durano 50 minuti. Non dico di arrivare a 100 minuti, ma senza dubbio il tempo di recupero che concede l’arbitro deve essere legato strettamente ai minuti persi durante la partita”.

Orsato, “solo” dieci nel match inaugurale

Finora è Daniele Orsato l’arbitro che ha contenuto maggiormente il recupero assegnato. Durante la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador, il fischietto veneto ha concesso 5 minuti di recupero nel primo tempo (decisive alcune revisioni al Var) e 5 nella ripresa.