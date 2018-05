ROMA – Il 14 giugno si giocherà la prima partita dei Mondiali in Russia. I riflettori saranno puntati tutti (o quasi) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] su Messi e Cristiano Ronaldo. Messi e Cristiano Ronaldo che però, almeno fin qui, non sono presenti tra i primi trenta marcatori di sempre dei Mondiali.

Primo in classifica è il tedesco e ex laziale Miroslav Klose con 16 reti. Seguono Ronaldo (15) e Gerd Müller (14). Poi Just Fontaine (13), Pelè (12), l’ungherese Sándor Kocsis e Jürgen Klinsmann, (11) e poi a quota 10 troviamo il peruviano Teófilo Cubillas (in 13 presenze), Gary Lineker, il polacco Grzegorz Lato, Gabriel Batistuta e Thomas Müller.

Il peruviano Cubillas è il centrocampista con più gol e con la media realizzativa migliore (0.77).

Fuori dalla top 30, aspettando i Mondiali in Russia, Cristiano Ronaldo (3 gol) e Messi (5). Tra gli italiani i migliori sono Roberto Baggio, Christian Vieri e Paolo Rossi con nove gol.

Questa la classifica:

Miroslav Klose 16

Ronaldo 15

Gerd Müller 14

Just Fontaine 13

Pelé 12

Sándor Kocsis 11

Jürgen Klinsmann 11

Helmut Rahn 10

Teófilo Cubillas 10

Gary Lineker 10

Grzegorz Lato 10

Gabriel Batistuta 10

Thomas Müller 10

Roberto Baggio 9

Paolo Rossi 9

Uwe Seeler 9

Christian Vieri 9

Jairzinho 9

Eusébio 9

Karl-Heinz Rummenigge 9

Vavá 9

Ademir 9

David Villa 9