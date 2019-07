ROMA – Primo oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto 2019 in Corea del Sud. Simona Quadarella ha conquistato la vittoria nel 1500 stile libero con un tempo di 15’40”e 89. La ventenne romana si aggiudica la medaglia d’oro e stabilisce anche il nuovo record italiano, battendo quello raggiunto 10 anni fa da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma del 2009.

L’azzurra ha preceduto la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang, che non hanno mai realmente impensierito la Quadarella. La sua vera avversaria, infatti, la campionessa in carica e primatista mondiale, la statunitense Katie Ledecky, che aveva fatto registrare il miglior tempo in batteria, ha rinunciato a causa di un virus intestinale, decidendo di riposarsi un giorno in vista degli 800 stile libero.

Al termine della gara, un’emozionatissima Simona Quadarella ha detto ai microfoni di Rai Sport: “Ogni volta che vinco ho sempre più voglia di vincere. Non vedevo l’ora di arrivare perché sapevo che avrei vinto e volevo sfogarmi!”. Per lei appuntamento a Tokyo 2020.

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha celebrato la vittoria della Quadarella su Twitter: “Medaglia d’oro per Simona Quadarella che trionfa nei 1.500 stile libero ai Mondiali di Gwangju. Grazie, hai portato Roma sul tetto del mondo”. (Fonte AGI)