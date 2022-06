Mondiali Qatar, vietato sesso tra persone non sposate: si rischia anche il carcere...

Sesso vietato ai Mondiali Qatar, un rapporto tra persone non sposate può essere punito fino a sette anni di carcere. La Fifa ha annunciato che in occasione dell’evento calcistico dell’anno – da cui l’Italia è stata esclusa – verrà adottato un approccio rigoroso e intransigente mirato a vietare il sesso occasionale.

Il sesso e i Mondiali in Qatar

Nel Regno Unito, una fonte della polizia ha detto al Daily Star: “Il sesso è praticamente escluso a meno di non andare in Qatar da sposati, come marito e moglie. In questo mondiale sicuramente non ci saranno storie di una notte. Anzi, non si farà proprio baldoria. Tutti dovranno avere la testa a posto, se non vogliono rischiare di rimanere in prigione. Per la prima volta nella storia dei mondiali, ci sarà praticamente un divieto di fare sesso. E i tifosi devono essere preparati a questo scenario”. Devono inoltre essere consapevoli che rischiano la pena di morte se vengono sorpresi a contrabbandare cocaina nella nazione ospitante.