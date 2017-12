ROMA – Oggi, venerdì 1 dicembre, è il giorno del sorteggio dei gironi dei Mondiali 2018. Sorteggio che quest’anno sarà seguito con distacco e con qualche rimpianto dagli italiani. Il sorteggio verrà trasmesso in diretta, a partire dalle 15,15 da Italia Uno in chiaro e in streaming sul sito SportMediaset.it. Questo il link per seguire il sorteggio in streaming. Dopo i tradizionali convenevoli il sorteggio effettivo inizierà a partire dalle 16. Presente al sorteggio anche il presidente russo Vladimir Putin.

Nella composizione dei gruppi, con una squadra per fascia, andranno rispettati alcuni criteri:

– In ogni gruppo potranno essere presenti al massimo due nazionali europee

– Le nazionali degli altri continenti non potranno essere sorteggiate con squadre della stessa confederazione

Oltre ai criteri basi la FIFA ha annunciato anche altre regole relative al sorteggio: nell’urna 1 ci sarà la Russia, rappresentata da una pallina rossa e sarà la squadra A1, la prima del primo girone. Le rimanenti sette squadre dell’urna 1 saranno le prime squadre di ogni gruppo (dal B all’H), mentre quelle delle altre urne saranno sorteggiate a caso negli altri gironi. Sei gironi su otto avranno due squadre europee, i rimanenti due solamente una.