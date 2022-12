Mondiali vasca corta, doppio oro Italia. Secondo oro per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali in vasca corta: dopo i 1500 si è preso anche gli 800 stile libero. Trionfo ancora più rotondo per la grande prova (oro e record del mondo) per il quartetto Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano, nella 4 x 50 mista.

Mondiali vasca corta, doppio oro Italia, Paltrinieri e la 4×50 mista

Gli azzurri hanno preceduto gli Stati Uniti, argento e l’Australia bronzo. E’ la quarta medaglia d’oro per l’Italia.

“Sono contento della mia performance, ho fatto davvero tanto quest’anno”, le prime parole di Gregorio: ora è nella storia, in bacheca la prima finale in un Mondiale in vasca corta degli 800 sl.