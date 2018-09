TORINO – Italia sconfitta nella prima partita della Final six dei Mondiali di pallavolo. Gli azzurri di Blengini sono stati battuti dalla Serbia per 3-0 (15-25, 20-25, 18-25). Venerdì la nazionale azzurra scenderà di nuovo in campo a Torino contro la Polonia.

Ora le semifinali sono appese ad un filo. Gli azzurri devono sperare che domani la Serbia batta la Polonia per poi giocarsi tutto venerdì proprio con i polacchi. In caso di vittoria della Polonia, invece, il pass sarebbe complicatissimo, anche perché l’Italia oggi ha perso nettamente tutti i set e dunque si trova in una posizione scomodissima sia per il quoziente set che per il quoziente punti.