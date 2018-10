OSAKA (GIAPPONE) – Ottava vittoria di fila per le azzurre della pallavolo ai mondiali in corso in Giappone. L’Italia ha battuto in rimonta la Russia 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 25-22 e si è qualificata per la Final six della rassegna iridata.

Con un turno d’anticipo la nazionale italiana femminile si è guadagnato un posto tra le prime sei formazioni al mondo.

L’ottavo successo consecutivo, il 3-1 inflitto alla Russia, è infatti valso alle ragazze di Davide Mazzanti l’aritmetica qualificazione alla terza fase della rassegna iridata: dal 14 al 16 ottobre a Nagoya.

Domani nell’ultimo match della seconda fase le azzurre affronteranno gli Stati Uniti, l’obiettivo è quello di chiudere al primo posto la Pool F.

L’impresa dell’Italia raccontata su Twitter dal profilo ufficiale dei Mondiali Femminili di Volley.

Italy 🇮🇹 @Federvolley leads 2 sets to 1 by taking 25-18 in the 3rd set vs Russia 🇷🇺 @RusVolleyTeam in #FIVBWomensWCH Pool F Osaka 🇯🇵 Follow the match here:https://t.co/8ZonCeB4yq#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/vdPchHin5I — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 10 ottobre 2018