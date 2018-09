ROMA – Questa sera, alle ore 21:15, l’Italia sfiderà la Polonia nella seconda e ultima sfida delle Final Six dei Mondiali di Volley. Partita fondamentale per accedere alle semifinali. Vista la sconfitta per 3-0 nella prima sfida contro la Serbia e la vittoria dei polacchi (3-0) contro gli slavi, agli azzurri servirà una vera e propria impresa.

Qual è ora la situazione di classifica e quali sono le speranze dell’Italia di avanzare ancora nel Mondiale? La Serbia, già aritmeticamente qualificata, è a quota 3 con un quoziente punti di più 15, Polonia sempre a 3 con più 7 mentre l’Italia è ancora in fondo al girone con 0 punti e un quoziente negativo di meno 22. Quindi l’Italia per sperare di accedere alle semifinali dovrà vincere 3-0 contro la Polonia e con almeno 15 punti di scarto.

Un semplice esempio: 25-20, 25-20, 25-20 per l’Italia. Se ciò accadesse, tutte le squadre sarebbero a 3 punti, ma nel quoziente gli azzurri salirebbero a meno 7 lasciando i polacchi a meno 8.

Italia-Polonia andrà in onda in diretta su Rai 2, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e le interviste di Luca Di Bella, a partire dalle ore 21:15. Simona Rolandi e Gigi Mastrangelo saranno i “padroni di casa” nel salotto che ospiterà la presentazione e i commenti dopo la gara, sempre sul secondo canale Rai.