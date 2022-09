Monza, Stroppa esonerato: squadra affidata a Palladino. Ora Ranieri o Donadoni

Dopo il Bologna, anche il Monza cambia allenatore. Non è bastato il primo punto conquistato da Giovanni Stroppa sul campo del Lecce. Al suo è stato promosso il tecnico della Primavera Raffaele Palladino.

Monza, esonerato Stroppa. Squadra a Palladino

La società brianzola ha annunciato le novità con due distinti comunicati: “AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro”.

Poi ha comunicato la promozione di Palladino: “AC Monza comunica che la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organico tecnico del Settore Giovanile del Monza”.

Ranieri o Donadoni per la panchina

Per quanto riguarda la sostituzione, i nomi forti sono sostanzialmente due: uno è quello di Claudio Ranieri, l’altro quello di Roberto Donadoni. Due profili di nota esperienza che potrebbero dare la scossa ad un ambiente e ad una squadra al momento piuttosto sfiduciata.