MILANO – Massimo Moratti traccia un parallelo tra l‘Inter di Antonio Conte e quella del Triplete del 2010 di José Mourinho. Secondo Moratti, Nicolò Barella, Stefano Sensi e Lautaro Martinez avrebbero potuto far parte della rosa capace di vincere scudetto, Coppa Italia e Champions League. Moratti cita anche Handanovic, ritenuto un grande portiere, ma si tiene Julio Cesar, estremo difensore titolare in quella leggendaria Inter di José Mourinho.

Le dichiarazioni rilasciate da Massimo Moratti a TMW sono riportate da fcinter1908.it: “Il portiere, Handanovic, è certamente molto importante. Dei nuovi… Diciamo che fa piacere che Barella e Sensi si siano introdotti e inseriti bene, con un ottimo impatto. Ecco, loro e Lautaro avrebbero potuto far parte della rosa”.

Riportiamo di seguito, la formazione dell’Inter che vinse la Champions League contro il Bayern Monaco, punto più alto del Triplete nerazzurro: Julio Cesar, Maicon, Chivu, Lucio, Samuel, Zanetti, Cambiasso, Sneijder, Pandev, Eto’o e Milito. Secondo Moratti, Sensi, Barella e Lautaro hanno le qualità necessarie per far parte di una corazzata.

Magari come riserve di lusso o come calciatori utili nel turnover ma avrebbero avuto le qualità necessarie per essere presi in considerazione da Mourinho. Chissà se lo Special One ascolterà il consiglio del suo vecchio presidente e proverà a portarli al Tottenham…