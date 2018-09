ROMA – Massimo Moratti ha svelato un importante retroscena sul suo potenziale ritorno nel mondo del calcio. Come sottolineato dall’ex presidente dell’Inter, in estate si sarebbe presentata l’opportunità di acquistare il Bari, offerta respinta e poi concretizzata da De Laurentiis.

“Qualche tempo fa mi hanno offerto il Bari adesso ceduto ad Aurelio De Laurentiis che intende realizzare il grande polo del Sud – ha detto Moratti intervistato da Il Giornale -. Ne ho discusso per qualche giorno con mio figlio lusingato dall’offerta, poi abbiamo deciso di rinunciare e non tanto per la distanza geografica dalla Puglia, non era quella la maggiore difficoltà. Ho rinunciato semmai perché mi conosco bene e so quali sarebbero stati i passaggi dopo il primo intervento. Ad esempio: non vuoi farti galvanizzare dall’idea di acquistare un campioncino brasiliano o uruguagio? E così avremmo finito con lo spendere molti più denari di quelli preventivati”.