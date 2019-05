Emiliano Moretti lascia il calcio e si commuove, continuerà nel Torino come dirigente

TORINO – Emiliano Moretti lascia il calcio giocato dopo vent’anni da professionista e 600 partite in serie A. A dare l’annuncio è stato il giocatore, 38 anni il prossimo 11 giugno, in una conferenza stampa col presidente Urbano Cairo e Walter Mazzarri. “E’ il momento giusto”, dice commuovendosi il difensore, al Torino da sei stagioni dopo aver indossato le maglie di Fiorentina, Juve, Modena, Bologna, Valencia e Genoa.

Moretti non lascerà però il Torino, di cui diventerà un dirigente (fonte Ansa).

Mancino naturale, nasce come terzino di fascia sinistra, ma in carriera è stato spesso impiegato come difensore centrale.

Nel corso della sua lunga carriera, ha vinto cinque trofei. Con la Juventus ha vinto una Supercoppa Italiana, Con la Fiorentina ha vinto una Coppa Italia, tra le fila del Valencia, in Spagna, è riuscito a vincere sia una Coppa di Spagna che una Supercoppa Europea. Ha giocato anche con la Nazionale “A” ma è con la maglia della Nazionale Under 21 che ha vinto il campionato europeo di categoria. Sempre con la maglia azzurra, ha conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene del 2004.