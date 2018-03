ROMA – Marko Bakic, centrocampista montenegrino della squadra portoghese del Belenenses ed ex Fiorentina, è rimasto particolarmente scosso dalla morte di Davide Astori, il 31enne capitano della squadra viola domenica trovato senza vita nella sua camera di albergo a Udine.

Al momento della sua sostituzione – come si vede nel video caricato su Youtube – contro il Guimaraes, è scoppiato in lacrime per la scomparsa dell’amico.