Morte regina Elisabetta, a rischio rinvio Rangers-Napoli. In Gran Bretagna sport fermo 10 giorni (foto Ansa)

Dopo la morte della regina Elisabetta, secondo il protocollo London Bridge il Regno Unito dovrebbe osservare un periodo di lutto di dieci giorni. Periodo di lutto che dovrebbe comprendere anche le attività sportive.

Lo stop ai campionati britannici

Di sicuro si fermeranno i campionati britannici (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord). Resta invece da capire cosa succederà alle partite europee con le squadre britanniche. Verranno rinviate? Si giocheranno lo stesso?

Ranger-Napoli a rischio?

I Rangers di Giovanni Van Bronckhorst dovrebbero ospitare ad Ibrox il Napoli di Luciano Spalletti nella sfida di Champions League prevista martedì 13 settembre alle 21. Il giorno dopo, invece, nella sfida delle 18,45 della stessa competizione, i connazionali del Celtic sono attesi in Polonia (in campo neutro) per il match contro lo Shakhtar Donetsk.

Si giocheranno queste due partite? Non resta che aspettare la decisione dell’Uefa.