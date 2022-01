Francisco Gento è morto. L’ex calciatore del Real Madrid è una leggenda all’interno di una squadra leggendaria. Quella squadra fu in grado di vincere 5 Coppe dei Campioni di fila (le prime Coppe dei Campioni della storia). Ma di quella squadra lui fu l’unico a raggiungere quota 6 Coppe Campioni. L’antesignana della odierna Champione League, casomai i più giovani non lo sapessero.

Francisco Gento è morto: fu una leggenda del grande Real Madrid

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Francisco ‘Paco’ Gento, leggenda del grande Real Madrid. E’ stato lo stesso club ‘blanco’, come riporta Marca, ad annunciare la morte dell’ex campione, che aveva 88 anni. Gento è stata una delle più grandi figure del calcio spagnolo e non solo.

Gento, unico giocatore ad aver vinto 6 Coppe Campioni

E’ tutt’ora l’unico calciatore ad avere vinto in carriera per ben sei volte la Coppa dei Campioni. Insieme con Paolo Maldini è uno dei due giocatori che hanno disputato 8 finali della massima competizione europea (il milanista si è fermato a 5 successi). Ha giocato con la maglia del Real Madrid fra il 1953 e il 1971: in 18 stagioni agonistiche ha vinto 24 titoli e segnato 182 gol. Ha indossato la maglia della Nazionale spagnola in 43 occasioni.

Occupa, assieme al cannoniere francese Just Fontaine, il 30/o posto della speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata da IFFHS. Anche i nipoti Paco e Julio Llorente sono stati calciatori di successo, senza però raggiungere la fama dello zio.