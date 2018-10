PARMA – Dopo partita tragico per un tifoso della Lazio. Come riportato da Parma Today, mentre si allontanava dallo stadio per raggiungere la stazione, quasi certamente per cause naturali, il tifoso della Lazio

si è accasciato a terra. Inutili i soccorsi, quando è arrivata l’ambulanza non c’era più niente da fare.

Sul posto la Polizia di Stato e la scientifica per gli accertamenti del caso. Il corpo dell’uomo, un italiano di mezza età, è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

