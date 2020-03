BRUXELLES (BELGIO) – Gianni Moscon ci è ricascato. Il ciclista professionista trentino è stato squalificato durante la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, nella regione delle Fiandre, in Belgio, per condotta violenta ed antisportiva. Dopo una caduta di gruppo, Moscon, che gareggia con il team Ineos, ha lanciato una bici contro un avversario che correva per la B&B Hotels-Vital Concept.

Moscon, che probabilmente si riteneva “innocente”, si è strappato via il numero di gara con rabbia quando ha appreso della squalifica che gli era stata inflitta. Come detto, non è la prima volta che il ciclista si becca una squalifica, Moscon aveva già perso la testa durante il Tour de France del 2018.

Il precedente del 2018, quando Gianni Moscon venne espulso dal Tour de France per aver colpito un avversario.

Il 105/o Tour de France di ciclismo finisce qui per Gianni Moscon. Il trentino, fido scudiero di Chris Froome e dell’attuale maglia gialla Geraint Thomas, è stato espulso dalla corsa gialla.

La giuria ha esaminato le immagini con la Var e ha pescato il corridore del Team Sky – durante la 15/a tappa odierna – nell’atto di colpire un avversario della Fortuneo: è scattata così l’espulsione immediata. Moscon adesso rischia inoltre un provvedimento disciplinare da parte dell’Uci, anche per la recidività del gesto.

Il trentino, infatti, non è nuovo a provvedimenti disciplinari: era già stato sospeso dalla propria squadra per insulti razzisti nei confronti del francese Kevin Reza (fonte Ansa, video YouTube).