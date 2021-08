MotoGP GranBretagna, trionfa Quartararo a Silverstone, podio Aprilia dopo 21 anni. Flop Bagnaia e Valentino Rossi

MotoGP GranBretagna, trionfo del Diablo Quartararo su Yamaha, irresistibile. Ormai è in fuga mondiale. Vittoria netta, limpida, quasi irridente. A Silvertone ha messo di fatto le mani sul titolo. Ma l’Italia è clamorosamente salita sul podio con l’Aprilia, gruppo Piaggio, terza con lo spagnolo Aleix Espargaro.

Giornata storica per la casa di Noale. Il primo podio (dopo 21 anni!) non si scorda mai. Gran festa, baci e abbracci, nel box tricolore con l’amministratore delegato al settimo cielo:” Questo podio è frutto di impegno e sacrificio. E non è finita qui”. Il podio mancava addirittura dal 9 luglio 2000 ( Jeremy Mc Williams. ) quando ancora c’era la 500.

Quartararo ha colto la quinta vittoria (su dodici prove) dopo Doha, Portogallo, Mugello,Olanda. Con 5 pole. Quarto Miller (Ducati). Deludenti gli italiani il primo dei quali è stato Danilo Petrucci, decimo con la Ktm.

In grande difficoltà Bagnaia (14esimo) e Valentino Rossi (18esimo).

ORDINE DI ARRIVO – Quartararo, Rins, A.Espargaro,Miller, POL Espargaro, Binder, A.Marquez, Lecuona, Mir, Petrucci.

Moto Gp, MOTO 3 Prima della classe regina ll Gran Premio inglese ha regalato grosse soddisfazioni ai colori italiani in Moto 3. Tripletta da sogni: primo Romano Fenati sempre in testa. Secondo Nicolò Antonelli, terzo Dennis Foggia. Solamente 11esimo Pedro Acosta, leader mondiale.

Moto Gp, griglia di partenza emblematica sotto un cielo nuvoloso:

In prima fila la Yamaha del leader del Mondiale Quartararo braccato da quattro Ducati. Quella ufficiale di Bagnaia, la Pramac di Martin, e alle loro spalle, in terza fila,Miller e Zarco. Un poker di lupi Rossi alla caccia della volpe francese.

Ma la grande novità è stato vedere Pol Espargaro, 30 anni, partire davanti a tutti con la Honda ufficiale. In una prima fila racchiusa in appena 36 millesimi. Ha fatto la pole dopo una lunga attesa intrisa di prestazioni ben al di sotto del suo potenziale. Ma a Silverstone, su una pista adatta al suo stile, è tornato a riveder le stelle. Soffiando la pole a Pecco Bagnaia di 22 millesimi. Impedendo al pilota Ducati di replicare la pole conquistata al debutto con la Rossa in Qatar.

In seconda fila il fratello maggiore Aleix (Aprilia) con Marc Marquez (Honda) e Martin. Questi ultimi due si toccano al primo giro, cadono e si ritirano. In terza fila, stretto tra le Rosse di Borgo Panigale, l’indomito Valentino Rossi che ha centrato “la migliore qualifica della stagione“ (parole sue). Seguonoo due Suzuki (Rins e Mir) con la Ktm di Binder.

Poi, in quinta fila, altre due Ducati ( Bastianini e Marini ) con la Honda di Nakagami. Dietro altre due Ktm ( Petrucci e Lecuona ) a stringere l’altro Marquez. Chiudono, in settima fila, due Yamaha ( Crutchlow e Dixon ) e la Ktm di Oliveira.

GLI ULTIMI MotoGp

Sono sette: Aragon il 12 settembre, il 19 a Misano.Poi Austin, il 19 ottobre nuovamente a Misano. Quindi Algarve ( Portogallo ) il 7 novembre. Gran finale il 14 novembre a Valencia. Da stabilire solo la data del gran premio di Argentina.

LA CLASSIFICA MotoGp – Quartararo 206, Mir 141, Zarco 137, Bagnaia 136, Miller 118, Binder 108, Vinales 95, Oliveira 85, A.Espargaro. 83, Martin 64, Rins 64, M.Marquez 59, Nakagami 58, P. Espargaro, A.Marquez. Valentino Rossi è 21esimo.